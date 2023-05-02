Аркушенко Антон
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аркушенко
- Имя
- Антон
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37508. АРКУШЕНКО, АНТОНЪ (СЕМЕновъ) (онъ же Постовѣтъ и Пустовитъ). Не прип., 21 г., рд. Ананьев. у., Каменно-Мостовск. в., въ с. Голтѣ; — Ананьев. У. С. (во 2 р.), 169, 8. п. 170 и 172 М. тюр. 11 м. Исп. 7 Марта 905. | 902 49458 169 М.
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