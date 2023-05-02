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Лопатюк Фелиция Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лопатюк
Имя
Фелиция
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
09 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
84360. ЛОпАТЮКЪ, ФЕЛИЦІЯ ИВАНОва (она же Лопацюкъ), 62 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Бѣльск. у., Дубяжинск. в., д. Левокъ, рд. Бѣлостокск. у., Юхновск. в., въ д. Левицкой; — Гродненск. О. С., 21 Апр. 911, 152, 152¹, 2 ч. 1655 и 1663 У., тюр. 1½ г., съ зач. 3 м. предв. заключ. Исп. 9 Іюня 911. | 908 145374 1 ч. 1655 У. | 907 58415 169 М. | 905 24355 169 М. | 906 79016 169 М. | 902 06131 169 М.

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