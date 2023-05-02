Лопатюк Фелиция Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лопатюк
- Имя
- Фелиция
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84360. ЛОпАТЮКЪ, ФЕЛИЦІЯ ИВАНОва (она же Лопацюкъ), 62 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Бѣльск. у., Дубяжинск. в., д. Левокъ, рд. Бѣлостокск. у., Юхновск. в., въ д. Левицкой; — Гродненск. О. С., 21 Апр. 911, 152, 152¹, 2 ч. 1655 и 1663 У., тюр. 1½ г., съ зач. 3 м. предв. заключ. Исп. 9 Іюня 911. | 908 145374 1 ч. 1655 У. | 907 58415 169 М. | 905 24355 169 М. | 906 79016 169 М. | 902 06131 169 М.
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