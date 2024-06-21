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Дьяков Григорий Фомин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дьяков
Имя
Григорий
Отчество
Фомин
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
145562. ДЬЯКОВЪ, ГРИГОРІЙ ФОМИНЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Раненбургск. у., Зенькинск. в., д. Голожоховой, 49 л.; — Тамбов. О. С. 12 Окт. 909, 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 124149, арест. отд. 3 г. Исп. 6 Нояб. 909. счит. ср. съ 21 Апр. 908. | 908 60749 1655 У. | 97 2053 170¹ М. | 904 32157 1655 У. | 96 85780 1649 У. | 902 43212 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 99 г. № 93297.

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