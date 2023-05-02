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Шеховцов Егор Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шеховцов
Имя
Егор
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 362
Источник
Скан
Оригинальная запись
12035. ШЕХОВЦОВ, ЕГОР ФЕДОРОВИЧ, 52 л. Гр. Ставропольск. у., Донск. в. и с.; — Н. С. 6 р. Ставропольск. у. Тайн. винокур., пр. р. 6 м. Исп. 12 окт. 920.

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