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Иванов Павел Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Павел
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
02 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 148
Источник
Скан
Оригинальная запись
5175. ИВАНОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 17 л., Иркутск. у., Усть-Балейск. в., с. Александровска. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 142 и 184 ч. 1, лиш. св. 8 л. Исп. 2 марта 923.

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