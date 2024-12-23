Бадов Федор Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бадов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37578. БАДОВЪ, ФЕДОРЪ ПАВЛОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Судогод. у., Воскресенск. в., д. Елисѣева, 29 л.; — Владимірск. О. С. (въ 7 р.), 134, 135, 2 ч. 1655 и 1 п. 1662 М., арест. отд. 1½ г. Исп. 2 Мая 905. | 903 19607 1655 У. | 93 61859 170 М. | 97 27499 169 М. | 92 78157 169 М. | 95 81618 1655 У. | 92 37896 169 М.
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