Кучин Василий Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кучин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 143
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25799. КУЧИН, ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 24 л. Гр. Епифанск. у., Нагищевск. в. и с.; — Р. В. Т. в В. Н. С. г. Тулы, Взяточнич., лиш. св. 1½ г., по амн. нак. сокращ. до 1 г. Исп. 23 дек. 920.
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