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Баринов Илья Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баринов
Имя
Илья
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
24 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
494. БАРИНОВ, ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ, 24 л. Гр. Бежецк. у., Филитковск. в., д. Михайловой; — Н. С. 5 р-на Бежецк. у. Кража, лиш. св. 6 м., по пост. С. от 24 нояб. 919 г. в силу амн. условно освоб.

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