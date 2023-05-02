Баринов Илья Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баринов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 24 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 494. БАРИНОВ, ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ, 24 л. Гр. Бежецк. у., Филитковск. в., д. Михайловой; — Н. С. 5 р-на Бежецк. у. Кража, лиш. св. 6 м., по пост. С. от 24 нояб. 919 г. в силу амн. условно освоб.
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