Исааков Даниил Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Исааков
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3998. ИСААКОВ ДАНИИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 20 л., Ставропольск. г. и у., с. Калиновки. Ставропольск. Губсуд. Ст. 1 ч. 76, лиш. св. 4 г. 6 м. 24 д. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 1/ІІІ.
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