Яковлев Василий Тарасов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яковлев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Тарасов
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 348
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47169. ЯКОВЛЕВЪ, ВАСИЛІЙ ТАРАСОВЪ Лиш. ос. пр. изъ к. Духовщин. у., Сущевск. в., д. Бортниковъ, 29 л., рд. въ г. СПБ.; — Тверск. О. С., 2 ч. 1655 и 2 ч. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 7 Мая 907. | 904 19777 1655 У. | 96 13817 169 М. | 900 115860 1655 У. | 95 48514 169 М. | 97 39874 170 М.
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