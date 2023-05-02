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Иванов Николай Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Николай
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
47004. ИВАНОВЪ, НИКОЛАЙ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Новгорода, 23 л.; — Новгородск. О. С. (во 2 р.), 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 30 Мая 905. | 98 1531 172 М.

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