Александров Николай
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александров
- Имя
- Николай
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44771. АЛЕКСАНДРОВЪ, НИКОЛАЙ. К. Ямбургск. у., Стремлянск. в., д. Урмизны, 30 л.; — СПБ. О. С. (въ 4 р.), 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 24 Мая 905. | 903 53763 169 М. | 94 38019 169 М. | 901 39315 170 М.
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