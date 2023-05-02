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Хренков Филипп Евдокимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хренков
Имя
Филипп
Отчество
Евдокимович
Дата исполнения приговора
29 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
7873. ХРЕНКОВ, ФИЛИПП ЕВДОКИМОВИЧ, 48 л., Гр. Спасск. у., Русск. в., с. Заполья,; Н. С. 2 уч. Спасск. у., Кража, лиш. св. 6 м., Исп. 29 нояб. 919.

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