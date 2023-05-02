Новоселов Матвей Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новоселов
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 28 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 372
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90646. НОВОСЕЛОВЪ, МАТВѢЙ ФЕДОровъ. К. изъ сс.-посел. остр. Сахалина, 35 л., рд. Яранск. у., Казанск. в., въ с. КашимутяшѢ; — Иркутск. С. П., 169, 5 и 7 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 28 Янв. 908. | 95 100068 1453 У. | 90 101646 169 М. | 93 29455 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.