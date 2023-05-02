Исаев Илья Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Исаев
- Имя
- Илья
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- __ май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4010. ИСАЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ, 30 л., г. Ейска. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 3 ч. 16, 180 п. «в», 2 ч. 184, лиш. св. 3 г. 4 м. П. в. з. с. Ѵ—24.
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