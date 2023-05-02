Романова Прасковья Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романова
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- 15 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18637. РОМАНОВА, ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, 20 л. Гр. Новоржевск. у., Новинск. в., д. Дулово; — Н. С. Тагайск. уч. г. Москвы. Незак. торг., лиш. св. 5 л. Исп. 15 апр. 920.
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