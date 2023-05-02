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Зотов Владимир Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зотов
Имя
Владимир
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
11 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
5001. ЗОТОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 23 л., г. Кимры. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ. Ст. ст. 16 ч. 3, 76, лиш. св. 4 г. 7 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 11 мая 923.

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