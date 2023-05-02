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Чуфарин Андрей Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чуфарин
Имя
Андрей
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
29 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 365
Источник
Скан
Оригинальная запись
13472. Чуфарин Андрей Петрович, 21 г., Мелекесск. у., Архангельск. в., с. Батьмы. В. Т. 12 стр. див. Ст. ст. 180 п. "д" У. К., 6 п. "б" П. В. П., лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 29 мар. 926.

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