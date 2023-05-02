Зубарев Александр Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зубарев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 22 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15304. ЗУБАРЕВ, АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, 33 л. Гр. Волоколамск. у., Серединск. в. и с.; — Н. С. Александровск. уч. Упуск. арестов., лиш. св. 1 г., с отпр. на фр. Исп. 22 июля 920.
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