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Хромов Константин Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хромов
Имя
Константин
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
24 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
Источник
Скан
Оригинальная запись
140896. ХРОМОВЪ, КОНСТАНТИНЪ ЕГОРОВЪ. К. Каинск. у., Верхне-Каинск. в., с. Ушковскаго, 24 л.; — Омск. С. П., 135, 135, 148, 149 и 1642 У., арест. отд. 3 г. Исп. 24 Авг. 909. | 27 Сент. 906 г. М. С. 1 уч. Каинск. у., 567 У. — тюр. 1 м.

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