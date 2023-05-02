Салахутдинов Конафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалахутдинов Конафья

Салахутдинов Конафья

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Салахутдинов
Имя
Конафья
Дата исполнения приговора
10 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8659. САЛАХУТДИНОВ КОНАФЬЯ, 26 л., Мелекесск. у., Ново-Майнск. в., с. Моисеевки. Самарск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 2 г. 6 м. Исп. 10 июля 923

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.