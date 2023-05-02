Шурупов Яков Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шурупов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 290
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30635. ШУРУПОВ, ЯКОВ ИВАНОВИЧ, 3 3 л. Гр. Бельск. у., Поникольск. в., д. М.-Можайки; — Н. С. 9 уч. Бельск. у. Кража, лиш. св. 7 м., по амн. нак. замен. пр. р. 7 м. Исп. 16 марта 920.
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