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Кублицкий Трофим Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кублицкий
Имя
Трофим
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
7195. КУБЛИЦКИЙ ТРОФИМ МИХАЙЛОВИЧ, 22 л., Витебск. у., Веляшковск. в., с. Зосино. В. Т. 14 арм. стр. корп. Ст. 97 ч. 2, лиш. св. 2 г. Исп. 18 дек. 922.

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