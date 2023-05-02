Кублицкий Трофим Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кублицкий
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7195. КУБЛИЦКИЙ ТРОФИМ МИХАЙЛОВИЧ, 22 л., Витебск. у., Веляшковск. в., с. Зосино. В. Т. 14 арм. стр. корп. Ст. 97 ч. 2, лиш. св. 2 г. Исп. 18 дек. 922.
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