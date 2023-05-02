Шехтанов Дмитрий Родионович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шехтанов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Родионович
- Дата исполнения приговора
- 29 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8210. ШЕХТАНОВ, ДМИТРИЙ РОДИОНОВИЧ, 34 л. Гр. Княгининск. у., Б.-Мурашкинск. в., с. Холязина; - Н. С. 2 уч. Княгининск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 29 авг. 919.
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