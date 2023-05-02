Хохлов Петр Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хохлов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7860. ХОХЛОВ, ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, 52 л., Гр. Ардатовск. у. и в., с. Поседеревки,; Н. С. 3 уч. Ардатовск. у., Кража. лиш. св. 7м., Исп. 30 марта 919.
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