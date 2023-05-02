Кущенко Прокофий Корнеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кущенко
- Имя
- Прокофий
- Отчество
- Корнеев
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32988. КУЩЕНКО, ПРОКОФІЙ КОРНѢевъ (онъ же Кущъ). К. Черкесск. у., Бѣлозерск. в., с. Русской Поляны, 23 л.; — Кіевск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 1630 и 1632 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 8 Марта 905. | 903 98126 1647 У. | 99 74872 170 М. | 900 43816 169 М.
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