Павлов Григорий Давыдович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Давыдович
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 165
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17905. ПАВЛОВ, ГРИГОРИЙ ДАВЫДОВИЧ, 53 л. Гр. Бронницк. у., Ульянинск. в., с. Бакшена; — Р. Т. Рязано-Уральск. ж. д. Должн. прест., лиш. св. 2 г. Исп. 26 окт. 920.
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