Мартынюк Матрена Тимофеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мартынюк
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Тимофеевна
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8806. МАРТЫНЮК МАТРЕНА ТИМОФЕЕВНА, 38 л. Рд. в Каменец-Подольск. г., Брацлавск. у., Рубанск. в., с. Крюковцы. Н. С. Особ. камер. по дел. о самог. б. г. Петрограда. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 23 дек. 923.
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