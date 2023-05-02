Захаренко Сергей Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захаренко
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 19 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46858. ЗАХАРЕНКО(ВЪ), СЕРГѢЙ ЗАХАровъ. К. Рославльск. у., Гореновск. в., д. Хрипелева, 56 л.; — Рославльск. У. С., 169 М., тюр. 6 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 19 Іюня 905.
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