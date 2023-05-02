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Захаренко Сергей Захаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захаренко
Имя
Сергей
Отчество
Захаров
Дата исполнения приговора
19 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
Источник
Скан
Оригинальная запись
46858. ЗАХАРЕНКО(ВЪ), СЕРГѢЙ ЗАХАровъ. К. Рославльск. у., Гореновск. в., д. Хрипелева, 56 л.; — Рославльск. У. С., 169 М., тюр. 6 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 19 Іюня 905.

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