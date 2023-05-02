Абдуразаков Шихсеит
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдуразаков
- Имя
- Шихсеит
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44643. АБДУРАЗАКОВЪ, ШИХСЕИТЪ. Горецъ Хасазъ-Юртовск. окр., с. Герменчикъ-Отара, 19 л.; — М. С. 2 уч. Кизлярск. окр., 16 и 169 М., тюр. 5 м. Исп. 10 Мая 905.
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