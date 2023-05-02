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Бедердинов Заргейдин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бедердинов
Имя
Заргейдин
Дата исполнения приговора
21 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
473. Бедердинов Заргейдин, 21 г., Сергачск. у., д. Пиц. Н. С. Лубянск. уч. г. Москвы. Ст. 180 п. «а», лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 21/ѴІІ—26.

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