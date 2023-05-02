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Соловьева Мария Владимировна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соловьева
Имя
Мария
Отчество
Владимировна
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
29070. СОЛОВЬЕВА, МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 37 л. Гр. Вязниковск. у., Сарновск. в., д. Волченок; — Н. С. 1 уч. Вязниковск. у. Дача взятки, лиш. св. 1½ г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 24 дек. 920.

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