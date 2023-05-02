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Баранов Осип Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранов
Имя
Осип
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
20 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
129856. БАРАНОВЪ, ОСИПЪ ГРИГОРЬевъ. К. Оханск. у., Бертышевск. в. и с., 32 л.; — З. Н. 3 уч. Екатеринбург. у., 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 20 Мая 909.

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