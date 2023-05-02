Штрак Генрих Генрихович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Штрак
- Имя
- Генрих
- Отчество
- Генрихович
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 289
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30597. ШТРАК, ГЕНРИХ ГЕНРИХОВИЧ, 20 л. Гр. Голо-Карамышск. у., с. Линево-Озеро; — Р. Т. Обл. немц. Повол. Дезерт., лиш. св. 15 л. Исп. 19 мая 920.
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