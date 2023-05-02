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Островский Иван Валентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Островский
Имя
Иван
Отчество
Валентьев
Дата исполнения приговора
30 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
85792. ОСТРОВСКІЙ, ИВАНЪ ВАЛЕНТЬевъ, 22 л. К. Кутновск. у., гм. Плоцка-Домбровъ, д. Гурне; — Варшав. О. С., 10 Марта 911, 133, 152. 152¹. 1 ч. 1647, 1 и 3 п. 1655, 2, 3 и 5 п. 1659 У., по слож. съ как. по приг. Варшавск. О. С. отъ 1 Іюня 910 г. (1 п. 1 ч. 16 47 У., арест. отд. 1½ г.), арест. отд. 4½ г. Исп. 30 Марта 911, счит. ср. съ 24 Окт. 910. | 909 82399 170 М. | 908 91032 170¹ М.

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