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Горбачев Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горбачев
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
21 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
1665. Горбачев Василий Васильевич, 19 л., Ачинск. окр., Тютайск. р., с. Тюхтет. Сибирск. Крайсуд. Ст. 1 ч. 149, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 21/Ѵ—26.

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