Лошнова Антонина Павловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лошнова
- Имя
- Антонина
- Отчество
- Павловна
- Дата исполнения приговора
- 11 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8180. ЛОШНОВА АНТОНИНА ПАВЛОВНА, 19 л., Пермск. у., В.-Миллинск. в., д. Сухани. Н. С. 15 уч. Пермск. у. Ст. 1180 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 11 июля 923.
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