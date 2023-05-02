Худяков Иван Панкратьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Худяков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Панкратьев
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 345
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99751. ХУДЯКОВЪ, ИВАНЪ ПАНКРАТЬевъ, 27 л. К. Минусин. у., Конск. в., д. Кульчека; — Красноярск. О. С., 18 Мая 911, 152¹ и 1 ч 1655 У., арест. отд. 1 г. и 2 м., съ зач. 11 м. предв. заключ. Исп. 21 Іюня 911. | 909 97097 170 М. | 30 Апр. 907 г. М. С. 7 уч. Минусин. у., 170 М., тюр. 6 м.
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