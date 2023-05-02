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Овчаров Тимофей Гаврилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Овчаров
Имя
Тимофей
Отчество
Гаврилов
Дата исполнения приговора
19 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
43653. ОВЧАРОВЪ. ТИМОФЕЙ ГАВРИловъ. К. Рыльск. у., Волобуевск. в., с. Артюшкова, 38 л.; — Сумск. О. С. 2 и 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1647 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 19 Мая 907. | 904 6885 1647 У. | 97 31204 170 М. | 902 56515 170 М. | 91 25895 169 М.

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