Кочемасов Иван Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кочемасов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- __ май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 165
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83653. КОЧЕМАСОВЪ, ИВАНЪ СЕМЕновъ, 75 л. К. Тамбовск. г., Спасск. у., Ачадовск. в., с. Пичнанды; — Пензенск. О. С., 26 Апр. 911, 931¹ У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1½ г. Исп. въ Маѣ 911. | 907 65961 10¹ М
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