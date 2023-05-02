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Харитонов Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харитонов
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
04 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 375
Источник
Скан
Оригинальная запись
12853. ХАРИТОНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л., Новгородск. г., б. Крестецк. у., Межниковск. в., д. Гряды. Московск. Губсуд. Ст. 85, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 4/ѴІІІ—24.

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