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Пахутин Иван Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пахутин
Имя
Иван
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
25 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
18006. ПАХУТИН, ИВАН ФИЛИППОВИЧ, 24 л. Гр. Белозерск. у., Чистиковск. в., д. Сорки; — Н. С. 1 р. 1 отд. г. Петрограда. Упуск. арест., лиш. св. 3 г. Исп. 25 авг. 920.

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