Панов Прокофий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панов
- Имя
- Прокофий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 312
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106239. ПАНОВЪ, ПРОКОФІЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Богучар. у., Монастырщенск. в., сл. Глубокой. 39 л.;—Острогож. О. С., 152, 3 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 У., по сов. съ приг. Богучар. У. С. отъ 12 Дек. 907 г. (за кражу — тюр. 4 м.), арест. отд. 2½ г. Исп. 2 Іюня 909.
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