Козлов Дмитрий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 04 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6153. КОЗЛОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 18 л., Дмитриевск у., Беляевск. в. и с., Тамбовск. Губсуд, Ст. ст. 91, 96 и 4176, лиш. св. и пор. пр. 2 г., Исп. 4 июля 923.
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