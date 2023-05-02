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Козлов Дмитрий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
04 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
6153. КОЗЛОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 18 л., Дмитриевск у., Беляевск. в. и с., Тамбовск. Губсуд, Ст. ст. 91, 96 и 4176, лиш. св. и пор. пр. 2 г., Исп. 4 июля 923.

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