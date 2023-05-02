Михайлов Степан Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михайлов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96708. МИХАЙЛОВЪ, СТЕПАНЪ МИХАЙловъ, 21 г. Мщ. г. Кіева; — Кіевск. О. С., 21 Апр. 911, 114 и 1647 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 Т. Исп. 31 Мая 911. | 910 78578 1 ч. 1655 У. | 907 83481 169 М. | 909 68132 169 М. | 904 34918 169 М. | 27 Марта 908 г. М. С. 13 уч. г. Кіева, 169 М., тюр. 6 м.
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