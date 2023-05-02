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Левичев Константин Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Левичев
Имя
Константин
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
7994. ЛЕВИЧЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 20 л., Кадниковск., у., Замошск. в., д. Губиной. Вологодск Губсуд. Ст. 144, лиш. св. 3 г. Исп. 20 окт. 923.

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