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Маркин Николай Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маркин
Имя
Николай
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
09 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8760. МАРКИН НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ, 27 л., г. Севастополя. Ст. 181, лиш. св. 1½ г. Исп. 9 авг. 923.

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