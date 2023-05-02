Леушин Петр Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леушин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 27 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 148
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25953. ЛЕУШИН, ПЕТР ИГНАТЬЕВИЧ, 24 л. Гр. Сарапульск. у., д. Незлобшюй; — Р. Т. г. Сарапуля. Дезерт., расстрел, по амн. нак. замен. лиш. св. 5 л. Исп. 27 анв. 920.
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