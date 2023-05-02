Демьянюк Петр Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демьянюк
- Имя
- Петр
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 18 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 31281. ДЕМЬЯНЮКЪ, ПЕТРЪ СТЕПАНОВЪ (онъ же Демьянчукъ). К. Константинов. у., гм. Рокитно, ус. Поселка, 34 л.; — С. М. С. 2 окр. Сѣдлецк. г. (въ 3 р.), 3 п. 14, 1 п. 14², 169, 2 и 8 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 7 Марта, счит. ср. съ 18 Февр. 905. | 902 21630 170 М. | 99 80919 172 М.
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