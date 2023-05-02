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Коротя Павел Федотович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коротя
Имя
Павел
Отчество
Федотович
Дата исполнения приговора
17 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
6651. КОРОТЯ ПАВЕЛ ФЕДОТОВИЧ, 24 л., Кремнчугск. у., Омельниковск. в., с. Демидовки, В. Т. 8 стр. корп., Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 8 л., Исп. 17 июня 923.

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