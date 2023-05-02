Коротя Павел Федотович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коротя
- Имя
- Павел
- Отчество
- Федотович
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6651. КОРОТЯ ПАВЕЛ ФЕДОТОВИЧ, 24 л., Кремнчугск. у., Омельниковск. в., с. Демидовки, В. Т. 8 стр. корп., Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 8 л., Исп. 17 июня 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.